Иркутская область вошла в ТОП-20 рейтинга регионов по благосостоянию семей по итогам 2018 года

РИА «Новости» подготовило рейтинг благосостояния семей по итогам 2018 года, где Иркутская область заняла 18 место и вошла в ТОП-20. Исследование было опубликовано 17 июня на сайте агентства.

Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Лидирующие позиции в списке заняли Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Москва. На последнем, 85-ом, месте – Кабардино-Балкарская Республика.

Максимально возможный остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в Иркутской области в 2018 году составил 40,2 тысячи рублей, с одним ребёнком – 50,9 тысячи.

В Ямало-Ненецком в семье с двумя детьми остаётся в среднем 128,5 тысячи рублей, с одним – 144,3 тысячи. В Кабардино-Балкарской Республике у семьи с двумя детьми оставалось 6 тысяч рублей, с одним – 17,5 тысячи рублей.