Работнику минлеса Приангарья дали 1,5 года условно за содействие в незаконной рубке на 1 млн руб.

Аларский районный суд Иркутской области дал мастеру участка территориального управления министерства лесного комплекса Приангарья 1,5 года лишения свободы условно за пособничество в незаконной рубке леса на сумму более 1 миллиона рублей, сообщается 17 июня на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в июле-августе 2018 года мужчина помог жителю Черемховского района совершить незаконную рубку, указав местонахождения лесного участка с ликвидной древесиной, а также пообещав скрыть преступление от правоохранительных органов в момент и после его совершения. В итоге за указанный период было вырублено 120 квадратных метров леса.

Мужчина признан виновным по статье «Пособничество в совершении рубки лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере» УК РФ. Кроме условного срока, мужчина получил штраф в размере 300 тысяч рублей, из которых он вернул 30 тысяч.

«Также приговором суда удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с подсудимого суммы непогашенного ущерба в размере более 200 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.