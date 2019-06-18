Заработать и не потерять. Какие альтернативы депозитам предлагает фондовый рынок

Индивидуальные инвестиционные счета в последние годы демонстрируют взрывной рост. Вчерашние вкладчики активно заходят на фондовый рынок, а государство вводит все новые налоговые льготы, чтобы привлекать частных инвесторов. Каковы перспективы ИИС? Как выбрать тип индивидуального инвестиционного счета? И можно ли инвестировать в рынок ценных бумаг, не боясь потерять капитал? Своими знаниями и практическими рекомендациями поделились ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа» на конференции по финансовой грамотности в Иркутске.

Из вкладов – в акции

Все больше россиян используют ценные бумаги для инвестиций. Если в 2012 году на долю ценных бумаг приходилось 7% сбережений, то в 2018-м она увеличилась до 16%. По мнению заместителя директора Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа» Виктории Грудининой, на то есть несколько причин.

«Во-первых, денежно-кредитная политика Банка России. Начиная с 2015 года, ключевая ставка постоянно снижалась – соответственно, падали и ставки по банковским депозитам. На этом фоне физические лица искали альтернативу вкладам. Во-вторых, продолжающийся отзыв банковских лицензий. За четыре года более 300 банков лишились лицензий – это привело к росту недоверия к банковской системе. В-третьих, государство заинтересовано в том, чтобы частный капитал приходил на биржу и финансировал экономику напрямую. Для этого была создана программа налоговых льгот, которая стимулирует все больше инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги».

Эксперт напомнила, что в 2015 году правительство запустило особый вид брокерского счета – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). «Главная его «фишка» состоит в том, что в дополнение к доходу от инвестиций на бирже любой гражданин имеет право получить налоговые льготы от государства. При этом можно воспользоваться одним из двух вариантов преференций: либо получить вычет в размере 13% от вносимой ежегодно суммы, либо не платить налог в 13% от доходов по торговым операциям», – пояснила Виктория Грудинина.

Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске, рассказал, как выбрать тип ИИС: «По типу А экономически выгоднее делать возврат сразу, не ждать 3 года. Если вы внесли, например, деньги на ИИС в октябре, в январе подали декларацию, в апреле вы получите 13%. Получается, что за полгода вы получите 13% возвращенных денег дополнительно к тем доходам, которые вы заработаете на ИИС. На мой взгляд, это очень выгодно. Но если ваш доход от инвестиций на ИИС гораздо выше, тогда делать вычет вам экономически не целесообразно. Поэтому надо выбирать второй тип льгот – тип Б».

Можно больше

За годы действия программы в России было открыто более 700 тысяч инвестиционных счетов. С одной стороны, это довольно большая для отечественного фондового рынка цифра. С другой, если сравнивать с западными странами, то пока она выглядит скромно. Доля частных инвесторов по-прежнему невелика – 5-10% экономически активного населения России.

Вадим Исаков, директор Северо-Западного филиала «БКС Премьер», рассказал, что в США, например, в ценные бумаги – через взаимные фонды, страховые компании инвестирует практически все взрослое население.

«Наше государство сделало колоссальный шаг в сторону частного инвестора, количество льгот велико, – подчеркнул эксперт. – Нам хотелось бы, чтобы люди больше сил и времени вкладывали в собственное образование, чтобы могли воспользоваться теми преимуществами, которые дает рынок».

Модная форма инвестиций

До 70% открытых за время действия программы индивидуальных инвестиционных счетов принадлежат новым клиентам – тем, кто ранее не проводил операций на бирже и не имел брокерских счетов. Интерес таких клиентов к ИИС понятен: проценты по привычным депозитам уже совсем не те, что были пять лет назад.

Франц Хеп, управляющий директор по развитию структурных продуктов «БКС Капитал».

Фото: А. Фёдоров

По словам экспертов, для вчерашних вкладчиков на фондовом рынке важна не только более высокая доходность вложений, но и минимальные риски при инвестировании. Одним из наиболее актуальных и популярных инструментов, отвечающих этим потребностям, сегодня становятся структурные продукты.

Франц Хеп, управляющий директор по развитию структурных продуктов «БКС Капитал», уже 20 лет работает с этим направлением. Только в последние годы, по его словам, этот инструмент стал по-настоящему модной формой инвестиций: инвесторы поняли, как он работает, и как они могут зарабатывать на нем.

«Рынки непредсказуемы, а структурный продукт позволяет соединить депозит, страховку депозита с возможностью инвестировать в рынок. Отличие структурного продукта от прямых инвестиций заключается в том, что инвестор может заработать меньше, но не потерять», – объяснил Франц Хеп.

Рост или падение?

Покупая структурный продукт, по словам Франца Хепа, инвесторы всегда интересуются, что происходит на рынке. С 2009 года рынок США рос в среднем на 20% в год. Однако в ноябре 2018 года произошла коррекция. В итоге за последние 5 лет (с учетом коррекции) средний рост составил 5% в год.

«Люди меня сейчас спрашивают: Франц, не поздно инвестировать? Мы не опаздываем? Мы не на пике? Что я могу сказать? Никто не может сказать, вырастет рынок или нет – мы не волшебники, чтобы предсказывать будущее. Но есть факторы, на которые мы смотрим. Одни показывают, что американский рынок продолжит рост, но с другой стороны, есть страх структурного кризиса».

В числе позитивных факторов эксперт выделил низкие процентные ставки. «Всегда есть психологическая граница, где человек говорит: я положу деньги на депозит, а где инвестирует в реальный рынок, рынок акций. Обычно в качестве такой психологической границы выступают 5%. Чем ниже ставки, тем больше инвестируют в рынок. Это то, что сейчас происходит».

Кроме того, президент США Дональд Трамп активно стимулирует и защищает местный рынок, а американские компании, продающие свои товары и услуги не только на родине, но и в Европе, Азии, более устойчивы к колебаниям рынков: «Если где-то что-то падает, то это не так сильно отражается на бизнесе американских компаний».

Однако, несмотря на все положительные факторы, есть большой минус – это огромные долги. «Структура долга США показывает системные проблемы. Долг растет с 2005 года. Без решения этой проблемы не будет решения, куда идет рынок, – пояснил Франц Хеп. – Какой вывод? Потенциал у американского рынка есть, но инвестировать надо очень осторожно, выбирать точечно».

Что касается российского рынка, то он, по мнению эксперта, остается самым недооцененным. «По всем показателям это самый дешевый рынок. Почему он не растет? В первую очередь, из-за санкций. В российском рынке есть потенциал. Но как его использовать? Пока это сложно предсказать».

Что же делать инвесторам в условиях такой неопределенности? Куда инвестировать, когда рецессия и когда рост?

Франц Хеп отметил: «Когда фаза рецессии, то продуктов, куда можно инвестировать, чтобы что-то зарабатывать, очень мало. Лучше в это время – забрать деньги, переждать или положить на депозит. Можно «шортить», но физлица редко это делают. Психология частных инвесторов такова: на падении они не зарабатывают, просто забирают деньги и ждут. А потом снова инвестируют, когда рынок начинает расти».

В рецессию, по мнению эксперта, можно покупать золото, доллары, американские гособлигации, а вот в нефть и акции вкладываться не стоит. Если фаза роста – как сейчас – то можно покупать, акции, сырье, еврооблигации. В любом случае главное – оценивать риски, действовать взвешенно и следить за ситуацией.

Сколько можно заработать?

Инвестирование в структурные продукты существенно снижает риски для инвестора, уверен Франц Хеп. «Например, вы покупаете акции «Газпрома». Какая вероятность, что «Газпром» завтра вырастет? А упадет? 50/50. Мы предлагаем клиенту не покупать акции «Газпрома» напрямую, а выбрать структурный продукт с защитой капитала. Если «Газпром» упадет – вы получите свой капитал обратно, а если вырастет – то вы поучаствуете в этом росте с определенным коэффициентом участия. Это самый простой и типичный структурный продукт».

По его словам, 99% клиентов «БКС Капитал», которые инвестировали в структурные продукты, в 2017 и 2018 зарабатывали примерно 16-19% годовых.

«16% в рублях – это много? Один скажет: совсем ничего, другой – очень хорошо, третий – ну, нормально… На самом деле, ответ зависит от того, с каким риском вы инвестировали. Например, я продаю вам биткоин, и вы зарабатываете 16%. Это нормальный доход? Нет. Если вы покупаете биткоин, рискуете, то вы ожидаете более высокого дохода – 40%, например. Чем выше возможный доход – тем выше риск. Это аксиома. Ничего бесплатного не бывает, не верьте, если вам продают продукт с высокой доходностью и без риска», – призвал Франц Хеп.

По словам Франца Хепа, порог входа в структурные продукты БКС сегодня снижен, что позволяет большему числу инвесторов воспользоваться этим инструментом. Особенно интересно инвестировать в структурные продукты в рамках индивидуального инвестиционного счета – так дополнительно к основной доходности инвестор имеет возможность получить и налоговые льготы.

«Сегодня БКС – номер один по объему на бирже. У нас 30% от объема на рынке, 300 тысяч клиентов, максимальный рейтинг надежности – ААА».

Структурные продукты, по мнению Франца Хепа, продолжат набирать популярность: «По нашим прогнозам, в ближайшие годы они покажут рост в 2,5 раза. В России у продукта – огромный потенциал».

Причина – не только в эффекте «низкой базы», но и в том, что инструмент, позволяющий не только заработать, но и не потерять, будет особенно актуален.

Онлайн-трансляция конференции по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал»