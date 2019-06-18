Торги на капремонт дороги на острове Ольхон объявят в августе 2019 года

Аукцион на проведение капитального ремонта участка дороги на острове Ольхон Иркутской области с 153 по 159 километр будет объявлен в августе 2019 года, сообщает 17 июня пресс-служба регправительства.

По информации в сообщении, по объекту получено положительное заключение государственной экспертизы. «По утверждённой государственной программе «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы финансирование было запланировано с 2020 по 2022 годы на общую сумму 357,4 миллиона рублей», – отмечает пресс-служба.

Кроме того, в 2019 году планируется объявить конкурс на выполнение проектных работ по реконструкции дороги, проходящей через посёлок Хужир на Ольхоне.

Для реконструкции дорог требуется дополнительный отвод земельных участков для прокладки трассы, а также для площадок под размещение асфальтобетонного завода и хранение дорожно-строительных материалов.