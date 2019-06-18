Иркутск занял третье место в России по дороговизне домов на колёсах

Аналитики сайта объявлений Avito проанализировали стоимость домов на колёсах по стране и составили рейтинг. Иркутск стал третьим городом в России по дороговизне мобильного жилья.

В среднем автодом в Иркутске обойдётся в 1,3 миллиона рублей. Самое дорогое мобильное жилье в стране продаётся в Москве и стоит 1,8 миллиона рублей, самое дешёвое со средней ценой 252,6 тысячи рублей можно купить в Ульяновске.

По информации исследователей, за год в Иркутске мобильное жилье подорожало на 59,6%. Число предложений по городу сократилось на 20%, спрос – на 16,5%.

В целом по России автодома подорожали на 8,1% и сейчас стоят в среднем 758,2 тысячи рублей. Спрос увеличился на 25,9%, а предложение – на 24,5%.