Глава Приангарья обратился к властям РФ за поддержкой в вопросе установке границ Прибайкальского нацпарка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил официальное письмо на имя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина с просьбой поддержать регион в вопросе установления границ Прибайкальского нацпарка, сообщает 17 июня пресс-служба правительства Приангарья.

«Ограничения лишают многодетные семьи, а также иные льготные категории граждан установленного законодательством права на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах населенных пунктов», – написал в обращении Левченко.

По информации пресс-службы, он также отметил, что включение населённых пунктов в границы национального парка приведет к административным барьерам, а также «будет существенным сдерживающим фактором как для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, так и в целом для социально-экономического развития региона».

Справка: В мае 2019 года министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации представило проект постановления правительства РФ «О расширении границ Прибайкальского национального парка», выполненного с учетом позиции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Документ вызвал социальную напряженность среди жителей территорий, которые могут войти в состав особо охраняемой природной территории федерального значения.