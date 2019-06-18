Глава Приангарья обратился к властям РФ за поддержкой в вопросе установке границ Прибайкальского нацпарка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил официальное письмо на имя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина с просьбой поддержать регион в вопросе установления границ Прибайкальского нацпарка, сообщает 17 июня пресс-служба правительства Приангарья.
«Ограничения лишают многодетные семьи, а также иные льготные категории граждан установленного законодательством права на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах населенных пунктов», – написал в обращении Левченко.
По информации пресс-службы, он также отметил, что включение населённых пунктов в границы национального парка приведет к административным барьерам, а также «будет существенным сдерживающим фактором как для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, так и в целом для социально-экономического развития региона».