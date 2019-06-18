Житель Приангарья выплатил долг в 6,3 млн рублей, чтобы избежать ответственности и вернуть право выезда за границу

Житель Иркутской области выплатил дол в 6,3 миллиона рублей, чтобы избежать административной и уголовной ответственности, а также вернуть право выезда за границу, сообщалось 17 июня на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

По информации ведомства, долг образовался из-за того, что за период работы в должности руководителя мужчина нанёс убытки предприятию.

Должник не возвращал деньги, ссылаясь на отсутствие дохода и имущества, которое можно было бы реализовать, потому приставы ограничили ему право выезда за границу.

«Не желая применения к себе других мер принудительного характера, а также привлечения к административной или уголовной ответственности, гражданин изыскал способ погашения задолженности», – отмечается в сообщении.

Было установлено, что должник 2016 году занял 6,5 миллиона рублей знакомому по договору до 2019 года. Мужчина поторопил своего приятеля вернуть деньги, и погасил задолженность.