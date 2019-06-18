«Ипотечную среду» проведет Сбербанк в Иркутске 19 июня

19 июня Байкальский банк ПАО Сбербанк проведет в Иркутске ярмарку недвижимости для тех, кто планирует приобрести новое жилье. На ярмарке будут представлены предложения от застройщиков и актуальные предложения по ипотечному кредитованию, об этом сообщает пресс-служба банка.

В Иркутске на данный момент возводится 40 ЖК, спрос на приобретение квартир в новостройках и вторичном жилье традиционно высок. Дополнительную активность на рынке недвижимости эксперты ожидают в ближайшее время в связи с новыми предложениями Сбербанка по ипотеке и дополнительным инструментам, позволяющим получить скидки при покупке жилья.

"В зависимости от того, с какой потребностью к нам приходят клиенты, банк подбирает для них оптимальный вариант кредитования. Наша задача — дать клиентам минимальную процентную ставку. Сейчас на самом деле произошло существенное снижение — средняя ставка ипотеки Сбербанка находится в районе 10%. Если к ней добавить еще те сервисы, которые имеются у Сбербанка, то это будет являться большим преимуществом для клиентов. Тем более, что с нашим банком они сэкономят не только деньги, но и время. Ведь оформить ипотеку теперь возможно и дистанционно", — сообщил Кирилл Диковенко, начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования.

В «Ипотечной среде» примут участие компании-застройщики г. Иркутска и г. Шелехова, они проведут презентации строящихся объектов, расскажут о текущих предложениях для будущих новоселов. Посетители ярмарки смогут на месте оформить заявку на ипотеку по сниженной процентной ставке, стать участниками VR-тура по новостройкам и увидеть строящиеся объекты в формате полной готовности, с деталями планировки и панорамным видом придомовой территории.

Ярмарка недвижимости состоится в центральном офисе Байкальского банка 19 июня с 16.30 до 20.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,10. Вход свободный.