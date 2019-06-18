Власти направят 52 миллиона рублей на покупку оборудования для создания ФОКОТ в Иркутской области

Власти намерены потратить 52 миллиона рублей на покупку оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) в Братске и Киренском районе Иркутской области, сообщает 18 июня пресс-служба регправительства.

Как отмечается в сообщении, 50 миллионов от этой суммы – федеральные средства, остальные – областные. Деньги выделены в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

По информации пресс-службы, в Братске ФОКОТ установят в жилом районе Энергетик на улице Юбилейная, в Киренском районе – в микрорайоне Мельничный в Киренске.

«Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа рассчитаны на круглогодичное функционирование. В состав комплекса входят универсальная игровая площадка и спортивное ядро», – отмечается в сообщении.

Универсальная игровая площадка предназначена для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и другие виды спорта. В спортивное ядро входят беговые дорожки, хоккейная коробка, яма для прыжков в длину, площадки для стритбола, раздевалки, трибуны для зрителей.