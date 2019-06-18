Количество гостиниц и санаториев в Иркутской области за 2018 год выросло на 11,2% – до 374

Иркутскстат провёл исследование и выяснил, что за 2018 год количество коллективных средств размещения (КРС) на территории Приангарья выросло на 11,2% – до 374.

272 из них – это гостиницы, мотели и хостелы, 102 – санатории, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и турбазы. 37% из них принадлежат индивидуальным предпринимателям, остальные - юрлицам.

Большинство гостиниц расположены в Иркутске, Иркутском районном муниципальном образовании, а также в Байкальске, Братске, Ангарске и Саянске. 84% КСР работают круглый год, 16% – сезонно.

За год в организациях было размещено 933,4 тысячи человек.