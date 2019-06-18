«Отпуск начинается»: Примсоцбанк и S7 Airlines подарят 4 тысячи бонусных миль за участие в акции

Примсоцбанк совместно с S7 Airlines запускает акцию «Отпуск начинается» для владельцев карт «Примсоцбанк – S7 Priority». В период с 17 июня по 31 августа 2019 года её участники могут получить не менее 5 166 миль на свой счёт.

Участие в акции могут принять новые и действующие держатели карт «Примсоцбанк – S7 Priority». Для получения 2 000 бонусных миль от Банка необходимо совершит транзакции по карте на 70 тысяч рублей в период акции. Ещё 2 000 бонусных миль можно получить при покупке авиабилета на сумму не менее 10 тысяч рублей на сайте авиакомпании S7 Airlines

— Лето – отличный период для путешествий. Рассчитываясь картой, подключенной к программе S7 Priority, вы сделаете свой отпуск гораздо выгоднее, — рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Тратьте в своё удовольствие, а карта сама заработает вам на билеты.

Помимо бонусов, на карту будут начисляться мили из расчёта 60/55 рублей за 1 милю, в зависимости от тарифного плана карты. Таким образом, участнику акции будет начислено не менее 5 166 миль при выполнении всех условий.

Подробную информацию об условиях акции можно получить во всех офисах и на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.