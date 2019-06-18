Примсоцбанк увеличил максимальную сумму экспресс-кредитов для бизнеса до 40 миллионов рублей под минимальный пакет документов

Примсоцбанк вводит новую опцию «100% недвижимость»: в рамках кредитной программы «Бизнес-Универсальный» корпоративные клиенты банка смогут получить до 40 млн. рублей под залог имеющейся недвижимости, предоставив всего лишь справку по форме банка и минимальный пакет документов. Решение по кредиту принимается за 24 часа.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей для подразделений Приморского края, за исключением головного офиса Банка во Владивостоке. Для остальных подразделений – 500 тысяч рублей. Максимальный размер кредита – 0,5% от размера капитала Банка (по данным Banki.ru на 01.05.2019 можно получить до 41,235 млн. рублей).

— Ранее максимальная сумма для кредитов с принятием решения за сутки составляла 3 миллиона рублей, сейчас же мы предлагаем к экспресс-выдаче гораздо более серьёзные суммы, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Кредит выдается на срок от 3 до 72 месяцев. Ставка по кредиту от 12,5% годовых. Важной особенностью опции является возможность покупки жилого помещения с последующим переводом его в нежилое для целей бизнеса.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)200-42-02.