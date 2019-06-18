Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с МЧС России

Сбербанк и Министерство Российский Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Предмет соглашения — развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России и установление долгосрочных партнерских отношений, представляющих взаимный интерес при реализации государственной политики. Документ устанавливает общие принципы, на основе которых в дальнейшем могут быть разработаны и реализованы механизмы и совместные программы, различные социальные программы для сотрудников из числа личного состава МЧС России.

Сбербанк и МЧС России намерены обмениваться опытом по передовым цифровым технологиям с привлечением специализированных лабораторий банка по изучению искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей и иных технологий. Также стороны соглашения будут сотрудничать и обмениваться опытом в сфере изучения и противодействия угрозам в киберпространстве.