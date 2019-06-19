ВВП и его женщины

По данным Международной организации труда, доля женщин в экономике России составляет почти 53%. При этом на средних и руководящих позициях женщин гораздо меньше – немногим более 39%. Инга Корягина, доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, почему нужно увеличивать количество женщин в высокотехнологичных сферах и при чем здесь рост ВВП.

Новые возможности

Гендерный «перекос» на руководящих постах характерен не только для России, но и почти для всех стран мира. В Германии при схожей доле женщин, занятых в экономике, всего 30% находятся на «средних» и руководящих позициях, в CША эта доля составляет 40%. В среднем во всем мире доля женщин, занимающих не средние и высшие руководящие должности составляет 33%. Эксперты МОТ отмечают, что увеличение доли женщин, занятых на средних и главных должностях, всего на 5% способно добавить 10% к ВВП.

Развитие цифровой экономики способно относительно быстро изменить баланс женщин на рынке труда. Но этому мешают ряд причин, которые условно можно разделить на стереотипные и социальные.

Стереотипные причины связаны с общественным восприятием специальности IT-инженера как мужской профессии. Практика лишь символических усилий по обеспечению инклюзивности – токенизм – отрицательно влияет на стремление женщин к дальнейшему изучению возможностей для бизнеса. Кроме того, женщины-предприниматели сталкиваются с существенными трудностями по продвижению на работе из-за предубеждений в отношении их технических навыков и умения руководить.

Социальные причины связаны с тем, что период рождения детей и дошкольный период их воспитания приходится на возраст женщин после 30 лет, когда они могут работать по графику сокращенной рабочей недели или в условиях неполной занятости, что формально останавливает их продвижение по карьерной лестнице.

По этим причинам женщины в IT-компаниях занимают чаще нетехническое должности (HR, PR, продажи) и младшие позиции в разработке. На технических и инженерных специальностях женщину встретить можно очень редко. Доля женщин в топ-менеджменте высокотехнологичных компаний составляет всего 10%.

Места для девочек

Увеличить долю женщин в IT-компаниях можно используя несколько институциональных инструментов. Во-первых, государство должно создавать программы поддержки женщин в IT в вузах, например, распределяя гранты на обучение или создавая дополнительные бюджетные места для девочек. Также государство может изменить демографическую политику, перераспределяя более равномерно обязанности мужчины и женщины по уходу за ребенком. Общественные организации могут оказывать информационную поддержку женщин в технологических индустриях. Они же могут проводить публичные кампании по борьбе с основными стереотипами на работе.

Кроме того, сами высокотехнологичные компании могут как работать со стереотипами на рабочем месте, так и оказывать женщинам поддержку во время их отпусков по уходу за ребенком. В конечном итоге, они должны не препятствовать женщинам продвигаться по карьерной лестнице и стараться развивать у себя талантливых женщин-лидеров.

Таким образом, в то время как рынок IT продолжает стремительный рост, женщины не пользуются равными с мужчинами правами. Если государство, общество и бизнес не предпримут никаких мер для решения проблем, то гендерный цифровой разрыв в бизнесе будет препятствовать дальнейшему экономическому росту.