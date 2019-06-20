Великий передел: к чему приведет первая цифровая война США и Китая

Новость о том, что компания Panasonic приостановила сотрудничество с китайской Huawei, выглядит как очередная сводка с фронтов торговой войны США и Китая. Но все не так просто. Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказывает, почему это только начало глобального перераспределения мировых экономических сил, включая международное разделение труда.

Новые времена

По сути, сейчас началась борьба за распределение основных сил в рамках той технологической революции, которую мы наблюдаем в последние годы. Под санкции в дальнейшем могут попасть и другие китайские компании, а также будет перенос американских заводов из Китая обратно в США. И если посмотреть на статистику, в политике США нет ничего удивительного.

Причина такой агрессивной позиции Соединенных Штатов понятна, если учитывать развитие автоматизации и цифровизации всех сфер нашей жизнедеятельности. Первыми странами, начавшими активную борьбу за свое положение при новом международном разделении глобальных рынков, стали лидеры нынешней экономики: США, Китай и Германия. Именно они являются узловыми центрами в цепочках определения стоимости, образуя сети по сотрудничеству с остальными странами в области поставки различных промежуточных товаров для производства конечной продукции.

По домам

Судя по цифрам, США начинает уступать свои позиции Китаю: КНР на сегодняшний день является основным партнером для 124 стран, а США — для 56. Соответственно, Китай владеет 20% всего глобального рынка, а США — 17%. Одновременно с этим Китай является основным и ведущим кредитором американской экономики, покупая американские облигации и тем самым делая Соединенные Штаты зависимыми от своих решений на рынке долговых бумаг.

При этом не стоит обращать особого внимания на действия США по поводу возврата своих компаний на американский рынок. С точки зрения автоматизации и цифровизации всех процессов логично переносить свои производственные мощности обратно в США. То же самое ожидается и в других развитых рынках, например, европейских. Спрос на дешевую рабочую силу резко упал, и строительство сборочных цехов в третьих странах не является необходимым условием для снижения производственных издержек компаний.

Европейские организации в будущем тоже будут предпринимать меры по возвращению своих компаний с азиатских рынков по двум причинам: ради снижения производственных расходов на выпускаемую продукцию для достижения статус-кво с похожими американскими товарами, которые к тому времени выведут свои производственные мощности в США, а также ради следования трендам технологического процесса.

Можно успеть

Из-за этой тенденции возникают опасения относительно российской экономики, которая совершенно не готова к такого рода изменениям и возврату иностранных компаний в родные пенаты. В технологической гонке победят страны, которые для создания новой продукции будут использовать современные технологии и разработки и применять инновационные методы организации производственного цикла.

Следующим шагом США и впоследствии Германии может стать вывод своих заводов с российского рынка под предлогом санкций. Возникает вопрос, насколько быстро такой шаг будет сделан. Принимая во внимание тот факт, что наши торговые партнеры весьма прагматичны, подобное решение может быть принято тогда, когда продажи иностранных товаров, выпущенных на территории России, не смогут приносить значительного дохода соответствующим компаниям.

Поэтому у России есть небольшой запас времени, которым нужно эффективно воспользоваться, внедряя отечественные технологии и занимаясь профессиональной переподготовкой человеческих ресурсов.