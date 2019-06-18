Программист – самая популярная профессия среди выпускников российских школ в 2019 году

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, что самая популярная профессия среди выпускников российских школ в 2019 году – программист.

По результатам исследования, 17% подростков собираются учиться в средне-специальных заведениях на программистов и IT-специалистов, 11% – пойдут в сферу медицину, на повара и кондитера – 7%.

17% школьников, которые намерены поступать в высшие учебные заведения, пойдут учиться на программистов, 16% – на врачей, 10% – на инженеров, 9% – на юристов, 6% – на учителей.

Остальные профессии оказались менее популярными. В опросе сервиса приняли участие 1,5 тысячи родителей выпускников из всех регионов страны.