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Рост выдачи новых кредитных карт практически прекратился

18 июня 2019

В мае 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 913,9 тыс. ед., увеличившись на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (909,7 тыс. ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем, в мае текущего года было зафиксировано серьезное снижение объемов выдачи новых кредитных карт – на 14,6%.

В мае 2019 года традиционно самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (57,0 тыс. ед.), Московской области (45,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (36,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (34,0 тыс. ед.), Свердловской области (27,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (25,6 тыс. ед.).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+22,4%), Республике Крым (+17,7%), Удмуртской Республике (+10,1%), Санкт-Петербурге (+7,4%) и Краснодарском крае (+7,3%).

В Иркутской области выдача новых кредитных карт в мае сократилась на 4,3% до 21 тыс. карт.

«В мае 2019 года количество выдаваемых новых кредитных карт практически не выросло по сравнению с маем 2018 года, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом, стоит отметить, что сегмент кредитных карт является наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет его технологичности и удобства. Банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».

Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ

 

По регионам

май 2018

май 2019

Динамика, %

1

г. Москва

56 937

57 026

0,2%

2

Московская область

50 010

45 464

-9,1%

3

Краснодарский край

33 737

36 197

7,3%

4

г. Санкт-Петербург

31 643

33 998

7,4%

5

Свердловская область

26 583

27 888

4,9%

6

Республика Башкортостан

26 726

25 561

-4,4%

7

Челябинская область

24 763

24 818

0,2%

8

Республика Татарстан

24 064

24 200

0,6%

9

Красноярский край

23 619

24 150

2,2%

10

Ростовская область

23 618

23 818

0,8%

11

Новосибирская область

22 420

23 097

3,0%

12

Кемеровская область

24 282

21 750

-10,4%

13

Иркутская область

21 968

21 020

-4,3%

14

Самарская область

21 635

20 331

-6,0%

15

Волгоградская область

23 309

18 312

-21,4%

16

Алтайский край

18 340

17 552

-4,3%

17

Пермский край

16 685

17 376

4,1%

18

Нижегородская область

17 849

17 119

-4,1%

19

Омская область

17 645

17 064

-3,3%

20

Оренбургская область

17 610

16 986

-3,5%

21

Саратовская область

16 417

16 239

-1,1%

22

Приморский край

14 809

14 830

0,1%

23

Ставропольский край

13 726

14 349

4,5%

24

Ханты-Мансийский АО - Югра

11 449

14 019

22,4%

25

Воронежская область

12 760

12 112

-5,1%

26

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

10 754

11 512

7,0%

27

Хабаровский край

10 753

10 853

0,9%

28

Ленинградская область

10 195

10 846

6,4%

29

Республика Крым

9 166

10 792

17,7%

30

Удмуртская Республика

9 126

10 045

10,1%

 

 

 


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