Рост выдачи новых кредитных карт практически прекратился

В мае 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 913,9 тыс. ед., увеличившись на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (909,7 тыс. ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем, в мае текущего года было зафиксировано серьезное снижение объемов выдачи новых кредитных карт – на 14,6%.

В мае 2019 года традиционно самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (57,0 тыс. ед.), Московской области (45,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (36,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (34,0 тыс. ед.), Свердловской области (27,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (25,6 тыс. ед.).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+22,4%), Республике Крым (+17,7%), Удмуртской Республике (+10,1%), Санкт-Петербурге (+7,4%) и Краснодарском крае (+7,3%).

В Иркутской области выдача новых кредитных карт в мае сократилась на 4,3% до 21 тыс. карт.

«В мае 2019 года количество выдаваемых новых кредитных карт практически не выросло по сравнению с маем 2018 года, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом, стоит отметить, что сегмент кредитных карт является наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет его технологичности и удобства. Банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».

Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ