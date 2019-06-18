Рост выдачи новых кредитных карт практически прекратился

В мае 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 913,9 тыс. ед., увеличившись на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (909,7 тыс. ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем, в мае текущего года было зафиксировано серьезное снижение объемов выдачи новых кредитных карт – на 14,6%.
В мае 2019 года традиционно самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (57,0 тыс. ед.), Московской области (45,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (36,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (34,0 тыс. ед.), Свердловской области (27,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (25,6 тыс. ед.).
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+22,4%), Республике Крым (+17,7%), Удмуртской Республике (+10,1%), Санкт-Петербурге (+7,4%) и Краснодарском крае (+7,3%).
В Иркутской области выдача новых кредитных карт в мае сократилась на 4,3% до 21 тыс. карт.
«В мае 2019 года количество выдаваемых новых кредитных карт практически не выросло по сравнению с маем 2018 года, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом, стоит отметить, что сегмент кредитных карт является наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет его технологичности и удобства. Банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».
Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ
|
|
По регионам
|
май 2018
|
май 2019
|
Динамика, %
|
1
|
г. Москва
|
56 937
|
57 026
|
0,2%
|
2
|
Московская область
|
50 010
|
45 464
|
-9,1%
|
3
|
Краснодарский край
|
33 737
|
36 197
|
7,3%
|
4
|
г. Санкт-Петербург
|
31 643
|
33 998
|
7,4%
|
5
|
Свердловская область
|
26 583
|
27 888
|
4,9%
|
6
|
Республика Башкортостан
|
26 726
|
25 561
|
-4,4%
|
7
|
Челябинская область
|
24 763
|
24 818
|
0,2%
|
8
|
Республика Татарстан
|
24 064
|
24 200
|
0,6%
|
9
|
Красноярский край
|
23 619
|
24 150
|
2,2%
|
10
|
Ростовская область
|
23 618
|
23 818
|
0,8%
|
11
|
Новосибирская область
|
22 420
|
23 097
|
3,0%
|
12
|
Кемеровская область
|
24 282
|
21 750
|
-10,4%
|
13
|
Иркутская область
|
21 968
|
21 020
|
-4,3%
|
14
|
Самарская область
|
21 635
|
20 331
|
-6,0%
|
15
|
Волгоградская область
|
23 309
|
18 312
|
-21,4%
|
16
|
Алтайский край
|
18 340
|
17 552
|
-4,3%
|
17
|
Пермский край
|
16 685
|
17 376
|
4,1%
|
18
|
Нижегородская область
|
17 849
|
17 119
|
-4,1%
|
19
|
Омская область
|
17 645
|
17 064
|
-3,3%
|
20
|
Оренбургская область
|
17 610
|
16 986
|
-3,5%
|
21
|
Саратовская область
|
16 417
|
16 239
|
-1,1%
|
22
|
Приморский край
|
14 809
|
14 830
|
0,1%
|
23
|
Ставропольский край
|
13 726
|
14 349
|
4,5%
|
24
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
11 449
|
14 019
|
22,4%
|
25
|
Воронежская область
|
12 760
|
12 112
|
-5,1%
|
26
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
10 754
|
11 512
|
7,0%
|
27
|
Хабаровский край
|
10 753
|
10 853
|
0,9%
|
28
|
Ленинградская область
|
10 195
|
10 846
|
6,4%
|
29
|
Республика Крым
|
9 166
|
10 792
|
17,7%
|
30
|
Удмуртская Республика
|
9 126
|
10 045
|
10,1%