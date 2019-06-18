Власти Приангарья выделили 29,6 млн рублей на обследование ёмкостей «Усольехимпрома» на наличие опасных веществ

Власти Иркутской области направили 29,6 миллиона рублей из резервного фонда Приангарья на обследование 31 ёмкости, расположенной на территории промышленной площадки «Усольехимпром», на наличие химически опасных веществ, определение их состава и объёма, а также на ликвидацию наиболее опасных веществ, сообщает 18 июня пресс-служба регправительства.

В сообщении говорится, что 22 из этих цистерн наполнены неизвестным веществом. Если выяснился, что вещества опасны, их планируется утилизировать.

«В настоящее время в министерстве природных ресурсов и экологии РФ находятся на рассмотрении проектно-сметная документация и заключение государственной экологической экспертизы для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирское», – отмечает пресс-служба.