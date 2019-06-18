Проектное финансирование может привести к росту цен на недвижимость

Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Недвижимость в России — игра по новым правилам». По его мнению, переход на проектное финансирование выдавит с рынка недобросовестных застройщиков, а также может привести к значительному росту цен на жильё.

С 1 июля 2019 года в России должны измениться «правила игры» на рынке недвижимости. Застройщики больше не смогут привлекать средства клиентов напрямую — покупатели должны будут переводить деньги на специальные эскроу-счета в банках, кредитующих строительство. По мнению начальника управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константина Бушуева, появление эскроу-счетов должно ликвидировать институт обманутых дольщиков как класс: «Мелких застройщиков могут выдавливать с рынка, равно как “чёрные” и “серые” компании. Банки выиграют, но затраты на кредитование и оформление для участников рынка станут меньше. К тому же средства, размещённые на счетах эскроу, страхуются Агентством по страхованию вкладов на сумму до 10 млн рублей, что является несомненным плюсом этой схемы для граждан».

В условиях отсутствия денег дольщиков застройщики будут искать альтернативные формы финансирования строительства, в том числе на рынке облигаций. «В то же время говорить о финансировании застройщиков через счета эскроу не совсем правильно, так как его нет. Застройщик получает кредит в банке под то, что он выполнит работы и в конце получит деньги с эскроу-счёта», — отмечает эксперт.

При этом переход на проектное строительство повлечёт за собой рост цен на недвижимость, уверен г-н Бушуев: «Рублёвые цены на жильё в Москве уже растут с начала 2018 года. За полтора года они пока прибавили около 6% без учёта ренты. Если в ближайшие годы мы не увидим жёсткой рецессии в глобальной экономике, то с высокой вероятностью ставки по ипотеке пойдут вниз, а рост цен на жилье может ускориться».

Правительство планирует нарастить ввод жилья на 60% к 2024 году от текущих уровней. «При этом, вероятно, качество может немного улучшиться, так как застройщик будет заинтересован в том, чтобы банк принял объект как завершенный и разблокировал деньги на эскроу-счёте. Что касается дизайна, то, возможно, он будет более разнообразным. Очевидно, что прямоугольно-ромбические решения тоже останутся», — отмечает г-н Бушуев.

Начальник управления анализа рынков напоминает, что в России и странах Запада сложилась диаметрально противоположная ситуация в отношении недвижимости: «Если в развитых странах большинство граждан арендует жильё на протяжении большей части жизни, то в России наблюдается очень высокий уровень владения жильем (>80%), который сложился исторически, в том числе перешёл из СССР. Стоит понимать, что в России более низкий уровень расходов на квартиру, чем в большинстве западных стран. А “прелести” аренды, вероятно, есть только для молодых людей до брака или молодожёнов. Для семейных пар с детьми и людей в возрасте аренда квартиры создаёт головную боль и ощущение постоянной неопределённости».

Эксперт «Открытие Брокер» рекомендует пристально следить за ситуацией в строительной отрасли и тщательно анализировать бумаги девелоперов при инвестировании средств: «На наш взгляд, сейчас может быть выгодно покупать акции наиболее интересных российских девелоперов. Стоит присмотреться к акциям “ЛСР” на Московской бирже и Etalon Group на Лондонской бирже».