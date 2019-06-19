«Эксперт РА» повысило рейтинг банку «Союз» до уровня ruBBB-, прогноз - стабильный

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банку «Союз» до уровня ruBBB-. Прогноз по рейтингу - «Стабильный». Ранее действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом. Об этом банк «Союз» сообщил на сайте банка.

Как говорится в сообщении RAEX, повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок специализации, конкурентных позиций и качества активов, а также выходом банка в устойчиво положительный финансовый результат. На рейтинг влияют чувствительная позиция по капиталу, приемлемая ликвидная позиция, удовлетворительные оценки качества активов, корпоративного управления и стратегии развития.

Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказало изменение оценки диверсификации бизнеса. В 2018 году банк запустил масштабную программу розничного кредитования, нарастил более чем на 10% факторинговый портфель, активно приобретал портфели ипотечных требований и автокредитов. Следование новой кредитной политике в корпоративном блоке способствовало формированию нового качественного портфеля с заданными риск-параметрами и устойчивому снижению концентрации кредитного риска.

Банк сохраняет приемлемый уровень достаточности капитала для текущего риск-профиля (Н1.0=11,7%; Н1.2=9,7% на 01.05.19). Поддержку рейтингу, как отмечает агентство, оказала прибыльность банка по итогам 2018 и I кв. 2019 года. Банк за 2019-2021 годы планирует существенный прирост кредитного и факторингового портфеля.

Ссудный и факторинговый портфель совокупно формируют порядка 60% валовых активов на 01.05.19. Агентство приняло во внимание ожидаемый эффект от погашения в мае 2019 года крупнейшего кредитного риска (21% капитала на 01.05.19), что в перспективе окажет существенную поддержку оценкам концентрации и качества активов. Кроме того, аналитики отметили улучшение качества розничного портфеля с учётом приобретённых прав требования по вновь выданным розничным портфелям (за период с 01.04.18 по 01.04.19 доля стадии 3 по МСФО 9 сократилась с 12,0% до 10,6%). Кредитный портфель банка характеризуется приемлемыми показателями обеспеченности (имущественное покрытие залогами 208%; около 40% объёма требований без учёта факторинга обеспечено залогами недвижимого имущества). Позитивно на рейтинг влияют высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, который формирует 19% валовых активов (свыше 85% объёма вложений приходится на эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»), а также высокая надёжность контрагентов по размещённым средствам на МБК и корсчетах.

Особый акцент текущей стратегии развития банка сделан на диджитализацию и информационную безопасность. В корпоративном блоке дальнейшее развитие получат факторинг и «нишевое» кредитование среднего бизнеса, в рознице предполагается фокус банка на автокредитах, кредитах ФЛ под залог жилья, использование компетенций по покупке портфелей. По мнению агентства, стратегия активного роста направлена на повышение конкурентных позиций банка, но требует повышенного внимания к управлению его капиталом и ликвидностью.

Олег Панарин, председатель правления банка «Союз»:

- Повышение рейтинга кредитоспособности нашего банка на фоне текущей ситуации в экономике и банковском секторе свидетельствует о правильности выбранной стратегии развития и успешной реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение качества кредитного портфеля, оптимизацию бизнес-процессов и повышение рентабельности активов и капитала. Рейтинг отражает устойчивые позиции банка на рынке, служит дополнительным доказательством происходящих позитивных сдвигов иподтверждает корректность видения развития банка акционерами и менеджментом.