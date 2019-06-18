Банк УРАЛСИБ запустил новую маркетинговую платформу

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» совместно с международным поставщиком услуг в сфере BI GlowByte внедрил систему real-time маркетинга (RTM), завершив формирование одного из наиболее развитых и функциональных маркетинговых комплексов на российском рынке.

Комплекс способен в режиме реального времени прогнозировать потребности клиента и подбирать релевантные предложения. Решения для RTM широко используются в различных отраслях бизнеса по всему миру. Маркетинговые коммуникации, реализованные с помощью таких решений, отличаются практически мгновенной реакцией на любые изменения в поведении клиента – в транзакционной активности, поведении на сайте или в личном кабинете. Такой подход улучшает конверсию и повышает лояльность клиента. Он позволяет в реальном времени оценить ситуационное поведение клиента банка и подобрать таргетированное предложение, наилучшим образом подходящее клиенту в данный момент.

«Внедрение такого рода системы позволяет уменьшить количество коммуникаций, и при этом – значительно повысить их эффективность, услышать клиента в режиме реального времени и оперативно отреагировать на его запрос, – отметил руководитель Департамента электронных продаж и сервисов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Михаил Шебалков. – Сочетание наших практик по анализу данных и современных технологий – залог успешного развития CRM Банка».

В 2019 году Уралсиб планирует расширить маркетинговую платформу комплексом Digital RTM для анализа поведения клиентов в цифровых каналах и персонализации коммуникаций, предложений и контента, предоставляемого клиентам.