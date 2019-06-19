Ланта-Багк: Ставки по ипотеке снижены

Партнер Ланта-Банка по выдаче ипотеки — «Росбанк Дом» снизил ставки по всем ипотечным кредитам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках, на 0,25% годовых.

Кроме этого Росбанк Дом» ввел дополнительную скидку по ставке в размере 0,25% при оформлении ипотечного кредита на сумму более 6 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и на сумму более 3 млн рублей для других регионов России.

Таким образом, минимальная ставка по ипотечным кредитам с 17 июня 2019 года для клиентов, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, с первоначальным взносом более 20% и суммой кредита свыше 6 млн рублей в Москве и 3 млн рублей для других регионов РФ, составит 10,5%*.

Предложение действительно до 17 сентября 2019 года и распространяется на следующие программы ипотеки:

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 17.06.2019 г.): ставки 9%-10,25% при условии приобретения квартиры на вторичном рынке с первоначальным взносом от 20% от ее рыночной стоимости, при стоимости недвижимости от 6 000 000 руб. (для недвижимости, расположенной в Москве/Московской области) либо 3 000 000 руб. (для недвижимости, расположенной в иных регионах, кроме Москвы/Московской области), совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков; при отсутствии хотя бы одного из указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам. Размер кредита – от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. – для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. ПАО РОСБАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2272 от 28.01.2015 г.