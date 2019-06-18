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«Сильные люди. Тариф особого назначения». Промсвязьбанк запускает акцию для зарплатных клиентов

18 июня 2019

Промсвязьбанк запустил акцию для держателей зарплатных карт «Сильные люди. Тариф особого назначения». Каждый месяц по акции разыгрывается 10 призов по 10 000 рублей.

Принять участие в акции может каждый держатель зарплатной карты «Сильные люди. Тариф специального назначения», который совершил покупки на сумму от 15 000 рублей за текущий месяц. Победителей банк определяет по итогам месяца при помощи генератора случайных чисел. Призы зачисляются до 10 числа следующего месяца в виде бонусов, которые в любой момент можно конвертировать в рубли в интернет-банке или мобильном приложении по курсу 1 бонус = 1 рубль.

Зарплатная карта «Сильные люди. Тариф особого назначения» разработана ПСБ специально для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. По карте доступно бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков на территории России, начисление на остаток 5% годовых и другое.

Подробная информация об акции и условиях размещена на сайте банка.


/ СИА /
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