«Солид Банк» запустил ипотеку от 5% годовых

С 10 июня 2019 г. в АО «Солид Банк» стартовали продажи ипотечных кредитов АО «ДОМ.РФ». Банк предлагает полный спектр программ ипотеки, в том числе и с государственной поддержкой. Оформить заявку можно в любом офисе банка.



«Спрос на ипотеку в последние годы только растет, – комментирует Геннадий Фофанов. – В Солид Банк также поступало большое количество запросов на ипотеку, как от постоянных клиентов, так и от тех, кто только планирует начать сотрудничество с нашим банком. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям, делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности рынка. Поэтому введение ипотеки, для нас одновременно и стратегический шаг, и проявление лояльности и внимания по отношению к нашим клиентам».



Линейка ипотечных кредитов, доступных к оформлению в Солид Банке, включает в себя следующие программы:



• Семейная ипотека – льготная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок.



• Рефинансирование действующей ипотеки, оформленной в другом банке.



• Ипотека на готовое и строящееся жилье



• Военная ипотека



• Ипотека на дом



• Ипотека на машино-место



• Ипотека с материнским капиталом



• Кредит под залог квартиры



Оформить ипотеку в Солид банке можно, предоставив всего 2 документа, паспорт и документ на выбор. Этот вариант подходит тем заемщикам, для кого по каким-либо причинам является затруднительным документальное подтверждение дохода. Ставка при этом увеличивается всего на 0,5%.



Основные условия ипотечного кредитования: ставка – от 5% до 14% годовых (в зависимости от программы кредитования, размера первоначального взноса и пакета документов, предоставляемых заемщиком), первоначальный взнос – от 10% стоимости жилья; срок кредитования – от 3 до 30 лет.



Подробные условия на сайте банка: https://ipoteka.solidbank.ru/