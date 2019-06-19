В офисах Россельхозбанка клиентам теперь доступны современные компьютеры для самостоятельной работы и Wi-Fi

Россельхозбанк оборудовал для своих клиентов автоматизированные рабочие места и бесплатный беспроводной интернет в 100 офисах на территории России. В первую очередь мероприятия направлены на продвижение среди клиентов наиболее востребованных продуктов и услуг, повышение качества сервиса, а также на обеспечение комфортных условий в офисах.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Цель нового сервиса – обеспечить доступ клиентов к финансовым услугам и предоставить им как можно больше возможностей изучить продуктовую линейку банка, выбрать для себя наиболее подходящий ипотечный или потребительский кредит, а также оформить вклад в режиме онлайн по выгодным ставкам. В частности, оценить удобство и преимущества системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ в гостевой сети Wi-Fi на персональных устройствах или на стационарных компьютерах, установить «Мобильный банк» и многое другое. При этом совершить операции возможно самостоятельно или с помощью консультантов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться сетью Интернет по своему усмотрению.«Мы стремимся к созданию комфортных условий и высокому качеству сервиса. Новая услуга поможет нашим клиентам с большей пользой провести время при обслуживании в банке, получить максимум полезной информации и сэкономить время, – отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. – В будущем мы планируем дальнейшее распространение данной услуги, а также ее развитие до создания многофункциональных зон коворкинга, оснащенных комфортабельными рабочими местами».Кредитный портфель физических лиц РСХБ на 01 июня 2019 года составляет 430,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических лиц на 01 июня 2019 года составляет более 1 трлн рублей. За пять месяцев 2019 года частные лица открыли в РСХБ свыше 525 тыс. новых вкладов на сумму более 321 млрд рублей.