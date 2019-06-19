Сбербанк поддержит всероссийскую акцию «Красная гвоздика»

Ежегодно в преддверии 22 июня Сбербанк поддерживает всероссийскую акцию «Красная гвоздика» Благотворительного фонда «Память поколений» и помогает ветеранам России.

На одежде сотрудников Байкальского банка, так же как и у других коллег Сбербанка России, в эти дни можно увидеть значок в виде гвоздики, а в период с 17 по 23 июня вручают его и клиентам, совершившим любую операцию в отделениях банка.

Руководитель дополнительного офиса Байкальского банка №8586/0379 Мингазова Ксения: «Банк поддерживает все традиции, связанные с патриотическими проектами в нашей стране. Парад Победы, Бессмертный полк - это память и дань уважения к нашим предкам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Значок, символизирующий преемственность поколений в таком уважении, уже третий день получают и клиенты нашего отделения. Приятно, что люди не забывают об исторических вехах своей страны». «Красная гвоздика» - это символ памяти о павших героях и символ благодарности ныне живущим ветеранам. «Я помню, я помогаю», - говорит тот, кто носит этот значок на груди.

Присоединиться к патриотической акции может любой желающий, сделав пожертвование в своем отделении Сбербанка или получив электронную гвоздику, воспользовавшись специальным QR-кодом. Все собранные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех войн, в которых принимала участие Россия.