Иркутская нефтяная компания направила 1 млн рублей на развитие бокса в регионе

Иркутская нефтяная компания (ИНК) в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Приангарья направила 1 миллион рублей на поддержку Иркутской областной федерации бокса, сообщает 18 июня пресс-служба предприятия.

«Мы ориентируемся на олимпийские медали – это главная задача федерации. Но чтобы вырастить претендентов на награды, необходима многолетняя кропотливая работа по выбору и подготовке лучших из лучших. Участие юниоров в обязательных соревнованиях оплачивается за счёт бюджета, но лимиты минспорта покрывают далеко не все объективные потребности. Нужна профессиональная форма, усиленное питание. Перелёты на всероссийские соревнования в центральные регионы страны для сибиряков обходятся дороже. В этих случаях выручает помощь меценатов. Вклад Иркутской нефтяной компании в победы наших звездочек, конечно, неоценим!» – рассказал исполнительный директор Иркутской областной федерации бокса Анатолий Байков.

По информации в сообщении, областная федерация бокса возлагает большие надежды на многих талантливых спортсменов из разных уголков Иркутской области. Среди них – двукратная чемпионка Европы из Усть-Илимского района Алёна Тремасова, чемпион Европы Сергей Ярулин из Черемхово, 14-летний тяжеловес из Тулуна Арсений Курченко, который будет защищать честь страны на соревнованиях в Тбилиси.

«Бокс в Иркутской области – больше, чем спорт. Наших тренеров и успешных боксеров знают далеко за пределами региона. Мы, конечно, будем участвовать в судьбе талантливых ребят», – отметила генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых.

Справка: Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в апреле 2019 года подписали генеральный директор ИНК Марина Седых и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Общая сумма социальной помощи территориям региона составит 107,4 миллиона рублей. Основные проекты компания реализует в четырёх муниципальных районах – Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском и Катангском, а также в областном центре.