Бизнесмен из Иркутской области выплатил остаток долга в 4,6 млн рублей после ареста грузовиков и склада

Предприниматель, занимающийся продажей мебели, из Иркутской области выплатил остаток долга в 4,6 миллиона рублей после ареста двух грузовиков и склада, сообщает 19 июня пресс-служба УФССП России по региону.

Установлено, что задолженность образовалась из-за неуплаты налогов. Чтобы погасить долг, приставы обратили взыскание на деньги на расчётных счетах.

После были арестованы два грузовика и склад. Чтобы вернуть имущество, мужчина выплатил оставшиеся 2,5 миллиона рублей и погасил долг в полном объёме.

В настоящее время имущество вернули законному владельцу.