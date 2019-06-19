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Первый этап модернизации инфраструктуры аэропорта в Усть-Илимске завершился – власти

19 июня 2019

Пресс-служба правительства Иркутской области 19 июня сообщила о завершении первого этапа модернизации инфраструктуры аэропорта в Усть-Илимске.

За прошедший период – 2018-2019 годы – было установлено ограждение по периметру посадочной площадки длиной 8 километров, возведено служебно-пассажирское здание, смонтирован стационарный фильтрующий заправочный узел.

Также установлены топливные резервуары, молниеотвод, произведён монтаж трубопровода, озеленена прилегающая территория и заасфальтирована парковка около здания аэропорта.

В сообщении отмечается, что работы проведены за счёт средств компании «Илим».

В ближайшее время планируется приобрести метеорологический комплекс и машины для заливки швов.


/ СИА /
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