Семерых человек задержали в Иркутске по подозрению в похищении мужчины и вымогательстве 2 млн рублей

Группу лиц, состоящую из шестерых мужчин и одной девушки, задержали в Иркутске по подозрению в похищении человека и вымогательстве 2 миллионов рублей, сообщалось 18 июня на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, в мае 2019 года подозреваемые в микрорайоне Юбилейный блокировали машину Toyota Corolla, за рулём которой находился неизвестный им мужчина. Один из участников группировки, стал угрожать человеку травматическим пистолетом и стрелять в воздух.

После мужчину против воли пересадили в машину и увезли в квартиру, где удерживали около суток.

«Всё это время в отношении мужчины применяли физическую силу, одевали на него наручники, требуя за освобождение 2 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

После того, как родственники передали подозреваемым часть суммы и пообещали отдать остаток позже, похищенного отпустили.

В настоящее время участники группировки задержаны и заключены под стражу. Во время обысков в местах их проживания было обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, из корыстных побуждений» и «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере» УК РФ, санкции которых предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.