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Клиенты Райффайзенбанка смогут вносить денежные средства в банкоматах Росбанка

19 июня 2019

Райффайзенбанк и Росбанк запустили сервис по внесению наличных денежных средств. Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут вносить средства через сеть устройств банка-партнера. Размер лимитов на внесение денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

Сейчас клиенты Райффайзенбанка в России могут вносить наличные без комиссии в более чем 8 700 банкоматов. Благодаря новому сервису более 750 устройств также станут доступными для проведения этой операции.

«Мы всегда стремимся сделать обслуживание максимально удобным для наших клиентов, — отмечает Тимофей Новиков, руководитель группы развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка. — С увеличением количества банкоматов с возможностью внесения наличных без комиссии этот важный сервис стал еще более доступным».


/ СИА /
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