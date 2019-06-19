Клиенты Райффайзенбанка смогут вносить денежные средства в банкоматах Росбанка

Райффайзенбанк и Росбанк запустили сервис по внесению наличных денежных средств. Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут вносить средства через сеть устройств банка-партнера. Размер лимитов на внесение денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

Сейчас клиенты Райффайзенбанка в России могут вносить наличные без комиссии в более чем 8 700 банкоматов. Благодаря новому сервису более 750 устройств также станут доступными для проведения этой операции.

«Мы всегда стремимся сделать обслуживание максимально удобным для наших клиентов, — отмечает Тимофей Новиков, руководитель группы развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка. — С увеличением количества банкоматов с возможностью внесения наличных без комиссии этот важный сервис стал еще более доступным».