Менеджер по ценообразованию в Иркутске получает 35 тыс. руб. – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что средняя зарплата менеджера по ценообразованию в Иркутске составляет 35 тысяч рублей в месяц, что в 1,7 раза меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата московского менеджера составляет 60 тысяч рублей, что является самым высоким показателем по стране.

Меньше всего зарабатывают специалисты по ценообразованию из Кирова – 25 тысяч рублей в месяц.

В Красноярске средний доход менеджера составляет 35 тысяч рублей, в Чите – 37 тысяч, в Улан-Удэ – 32 тысячи рублей в месяц.