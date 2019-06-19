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Роспотребнадзор признал залив Якоби в Иркутске опасным для купания

19 июня 2019

Управление Роспотребнадзора по региону вместе с Центром гигиены и эпидемиологии проверили качество воды в заливе Якоби Иркутска и признали водоём опасным для купания, сообщалось 18 июня на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, вода в заливе не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.

Также по результатам проверок нельзя купаться в Еловском пруду Ангарска и Иркутском водохранилище.

«Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создаёт угрозу развития инфекционных заболеваний у населения», – отмечается в сообщении.


/ СИА /
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