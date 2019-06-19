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Доходы бюджета Иркутской области в 2018 году увеличились на 19,5% – до 163,3 млрд рублей

19 июня 2019

Доходы бюджета Иркутской области в 2019 году увеличились на 26,6 миллиарда рублей – 19,5% – и составили 163,3 миллиарда рублей, сообщает 19 июня пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Приангарья Сергея Левченко.

 

Расходы регионального бюджета в 2018 году увеличились на 9,1% и составили 149,3 миллиарда рублей.

Госдолг в 2018 году сократился на треть и составил 12,3 миллиарда рублей – по этому показателю Иркутская область заняла 2-е место в Сибирском Федеральном округе, 11-е – по России.

Кредитная задолженность за прошлый год снизилась на 26% – 73 миллиона рублей.


/ СИА /
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