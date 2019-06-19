Творческое пространство «Перцель» покинуло здание бывшего дрожжевого завода Иркутска

Творческое пространство «Перцель» освободило здание бывшего дрожжевого завода в Иркутске, сообщалось 18 июня в официальной группе организации «ВКонтакте».

Фото со страницы творческого пространства "Перцель" в соцсети "ВКонтакте"

«Сейчас все площадки, которые были в проекте, а именно: «Белый зал», BOX2 Event Hall, «Крыша» – демонтированы», – отмечается в сообщении.

По информации в соцсети, «добрая часть проектов покинула место». Причина смены локации – расхождение интересов с собственником здания.

Справка: «Перцель» – это бывшее здание дрожжевого завода, который основал в 1985 году Яков Перцель, в честь которого и названо новое пространство для творческих мастерских. Здесь можно было провести мастер-класс, праздник, фотосессию, просмотр фильма, тематический и танцевальный вечер, выставку, презентацию, семинар, чайную церемонию.