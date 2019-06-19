Новости

Выпускные наряды для российских юношей обходятся дороже, чем для девушек – аналитики

19 июня 2019

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, что выпускные наряды для российских школьников-юношей обходятся дороже, чем для девушек.

Костюм для парней, заканчивающих 9 класс, в среднем обходится в 8,8 тысячи рублей, для девушек – 8,4 тысячи. При этом 34% родителей мальчиков и 19% девочек не покупают к выпускному новую одежду.

Наряд для юноши-выпускника 11 класса в среднем обходится в 16 тысяч рублей, девушки – 15,5 тысячи. 20% родителей молодых людей и 7% девушек не покупают новую одежду к событию.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Заработать и не потерять. Какие альтернативы депозитам предлагает фондовый рынок
Время инвестировать. БКС провел в Иркутске конференцию по финансовой грамотности
Онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности (прямой эфир)
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании