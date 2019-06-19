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Иркутской области выделили 682 миллиона рублей на сохранение лесов

19 июня 2019

Глава Приангарья Сергей Левченко сообщил, что в рамках нацпроекта на выполнение мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» региону до 2021 года выделении более 682 миллиона рублей, сообщает 19 июня пресс-служба правительства Иркутской области.

По информации в сообщении, в 2019 году лесовосстановление запланировано на площади свыше 132 тысяч гектаров, в том числе искусственное – на площади 12,6 тысячи гектаров.

Кроме того, планируется закупить лесопожарную технику на сумму около 147,8 миллиона рублей.


/ СИА /
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