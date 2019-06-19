ТОП-10 марок машин, которые доставляют российским автовладельцам удовольствие

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили у российских водителей, нахождение за рулём каких машин доставляет им удовольствие. Результаты были опубликованы на сайте организации.

Согласно данным этого опроса, который был проведён в ноябре 2018 года, больше всего получают удовольствие от своего автомобиля владельцы Land Rover – 64%. Также в радость нахождение за рулём хозяевам Lexus – 59,5%, Mercedes-Benz – 59,3%, Volvo – 57,1%, Volkswagen – 56,7%, Mitsubishi – 52,5% и KIA – 50%.

В ТОП-10 также вошли BMW – 47,6% автовладельцев получают удовольствие, находясь за рулём этой марки, Honda – 47,2% и Citroen – 45,5%.

На сайте отмечается, что в опросе приняли участие более 1,8 тысячи автовладельцев, имеющих машины 2013-2018 годов выпуска. В выборку попало 30 брендов из числа присутствующих на российском рынке.