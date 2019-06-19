21 гостиница в Иркутской области в 2018 году получила сертификаты классности

Аналитики Иркутскстата провели исследование и выяснили, что в 2018 году 21 гостиница региона получила сертификаты классности.

По информации организации, из них три звезды – у девяти гостиниц, четыре – у шести, две – у шести гостиниц.

Коллективные средства размещения в среднем имеют по 30 номеров, из них гостиницы – 23, санатории – по 47 номеров.

В общем номерном фонде доля номеров высшей категории составляет 7,6%. Средняя площадь одного номера – 18 квадратных метров.

Всего в 2018 году сведения о своей деятельности предоставили 272 гостиницы и 102 санатория.

Справка: Классификация является обязательной процедурой для гостиниц, в которых больше 50 номеров.