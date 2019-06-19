Власти Иркутской области в 2019 году планируют выйти с предложением сделать в Байкальске ТОСЭР

В Байкальске при участии Внешэкономбанка уже в 2019 году может быть создана территория особого социально-экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В Москве 18 июня состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Они обсудили ход реализации регионального плана мероприятий национального проекта «Экология».

Глава Приангарья проинформировал федерального министра о том, что перед их встречей провел переговоры с заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ириной Макеевой. Обсуждался вопрос возвращения банка в проект ликвидации негативного воздействия отходов БЦБК и проект туристско-рекреационной зоны «Ворота Байкала».

Стороны договорились, что уже в этом году правительство Иркутской области и ВЭБ будут выходить к федеральным властям с предложениями по созданию в Байкальске территории особого социально-экономического развития с тем, чтобы создать для потенциальных инвесторов условия наибольшего благоприятствования. Обсуждение этой темы и вопроса технологий, которые панируется применять при ликвидации отходов БЦБК, будут продолжены с главой Минприроды РФ на следующей неделе.

Также Сергей Левченко сделал акцент на сохранении лесов – теме актуальной и широко обсуждаемой, многие проблемные точки которой находятся на особом контроле.

Глава Приангарья рассказал, что в рамках нацпроекта на выполнение мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» региону до 2021 года выделено бюджетных ассигнований на сумму свыше 682 млн рублей. В 2019 году лесовосстановление запланировано на площади свыше 132 тысяч гектаров, в том числе искусственное – на площади 12,6 тысяч га. Планируется произвести закупку лесопожарной техники на сумму около 147,8 млн рублей.

Сергей Левченко отдельно проинформировал о результатах применения мер предотвращения незаконных рубок. В 2018 году в Иркутской области их количество снизилось на 48%. Достигнутый результат объясняется введением с 2017 года системы маркировки всей заготавливаемой древесины, которую в тестовом режиме в регионе проводит Рослесхоз.

– Особо хочу отметить, что в Иркутской области площади, охваченные дистанционным мониторингом, в десятки раз больше, чем, например, в Красноярском крае. Это означает, что и выявляемость у нас в десятки раз выше. Площадь, охватываемая мониторингом, в 2016 году составляла 13 млн гектаров, в 2019 году она увеличилась в 2,5 раза и составляет уже 33 млн гектаров. Также применение маркировки заготавливаемой древесины позволило значительно снизить ее экспорт в необработанном виде, прежде всего в Китай. В прошлом году снижение составило 21%, – сообщил губернатор.

Глава Минприроды России настоятельно рекомендовал усилить надзорную деятельность в лесах региона, подойти к решению проблемы территории комплексно, совместно с правоохранительными и другими контролирующими органами.

Еще одним обсуждаемым вопросом региональной экологической повести стала тема реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». В частности, подробно были обсуждены этапы выполнения плановых работ по реконструкции очистных сооружений правого берега Иркутска и берегоукрепления озера Байкал в пределах прибрежной полосы в поселке Листвянка Иркутского района.

Губернатор также проинформировал, что строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области остановлено, признано незаконным, и в береговой полосе усилен контроль совместно с территориальными органами федеральных структур.