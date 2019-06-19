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Сбербанк по итогам 5 месяцев 2019 года заработал 75,7 млрд руб чистой прибыли

19 июня 2019

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк.
Обращаем внимание, что в 2019 году изменились правила российского бухгалтерского учета в рамках сближения с МСФО, в том числе перехода на стандарт МСФО9.

Ключевые факты мая:

  • Банк заработал чистую прибыль в размере 75,7 млрд руб., рост на 13,6% относительно мая прошлого года.
  • Банк выдал частным клиентам более 240 млрд руб. кредитов. Розничный кредитный портфель вырос за месяц на 1,3%.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:
«В мае мы увеличили розничный кредитный портфель по всем ключевым продуктам. В результате объем кредитов физическим лицам превысил 6,5 трлн рублей, достигнув 34% в кредитном портфеле Сбербанка. В целом финансовые результаты показывают устойчивую динамику, несмотря на сезонное снижение деловой активности, связанное с майскими праздниками».

Комментарии по итогам 5 месяцев 2019 года:

Чистый процентный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% до 514,0 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля при одновременном росте стоимости платных средств.

Чистый комиссионный доход увеличился на 8,5% до 178,1 млрд руб. преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. В рамках сближения учета по РПБУ и МСФО с 2019 года банк внес изменения в методологию учета комиссионных доходов и расходов, влияющие на календаризацию их признания, что будет в основном нивелировано по итогам года.
Операционные расходы выросли на 8,4%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года продолжает влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года, а также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение расходов к доходам составило 31,3%.

Расходы на совокупные резервы за май составили 15,5 млрд руб., всего с начала года 29,8 млрд руб. На 1 июня объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза. Положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 5 месяцев составила 2,0 млрд руб.
Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 5 месяцами 2018 года выросла на 12,5% до 468,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 12,3% до 369,1 млрд руб.

Активы по итогам мая остались на уровне 27,5 трлн руб.  
За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 713 млрд руб., всего за 5 месяцев – 4,0 трлн руб. Кредитный портфель сократился за месяц на 0,5% до 12,86 трлн руб.

Частным клиентам в мае выдано кредитов на 240 млрд руб., с начала года –  более 1,2 трлн руб. Портфель розничных кредитов в мае увеличился на 1,3% и составил 6,6 трлн руб.

Объем просроченной задолженности в мае увеличился на 24,9 млрд руб., в существенной степени за счет процесса урегулирования проблемной задолженности крупного клиента нефтеперерабатывающей отрасли. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет в Сбербанке 2,26%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам (8,9% на 1 мая 2019 года).

Портфель ценных бумаг в мае сократился на 0,9% и составил около 3,2 трлн руб. Снижение портфеля произошло преимущественно за счет погашения облигаций Банка России.
Средства физических лиц в мае сократились на 0,7% до 13,1 трлн руб. На данную динамику повлияло зачисление зарплат и пенсий за апрель в конце апреля из-за длительных майских праздников, тогда как обычно эти зачисления проводятся в начале следующего месяца. Средства юридических лиц выросли на 0,8% до 7,1 трлн руб. Совокупные средства клиентов по итогам мая сохранились на уровне 20,2 трлн руб.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в мае существенно не изменились. Общий капитал увеличился за счет заработанной в мае прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 130 млрд руб. в основном под влиянием розничных кредитов.

Капитал, млрд руб.

1 июн'19*

1 май’19

1 июн'19*/
 1 май’19

 

1 янв’19

1 июн'19*/ 1 янв’19

Базовый

3 479

3 477

0.06%

3 178

9.5%

Основной

3 479

3 477

0.06%

3 178

9.5%

Общий

4 392

4 345

1.08%

4 244

3.5%

Достаточность капитала, %

 

 

 

 

 

Базового Н1.1, мин. 4,5%

11.73%

11.77%

-0.04 п.п.

11.11%

+0.61 п.п.

Основного Н1.2, мин. 6,0%

11.73%

11.77%

-0.04 п.п.

11.11%

+0.61 п.п.

Общего Н1.0, мин. 8,0%

14.80%

14.71%

+0.10 п.п.

14.84%

-0.04 п.п.

Активы с учетом риска, млрд руб.

29 674

29 544

0.44%

28 596

3.77%

* оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за 5 месяцев 2019 года (РПБУ, неконсолидированные данные)


/ СИА /
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