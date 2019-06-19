Сбербанк по итогам 5 месяцев 2019 года заработал 75,7 млрд руб чистой прибыли

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк.

Обращаем внимание, что в 2019 году изменились правила российского бухгалтерского учета в рамках сближения с МСФО, в том числе перехода на стандарт МСФО9.

Ключевые факты мая:

Банк заработал чистую прибыль в размере 75,7 млрд руб., рост на 13,6% относительно мая прошлого года.

Банк выдал частным клиентам более 240 млрд руб. кредитов. Розничный кредитный портфель вырос за месяц на 1,3%.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«В мае мы увеличили розничный кредитный портфель по всем ключевым продуктам. В результате объем кредитов физическим лицам превысил 6,5 трлн рублей, достигнув 34% в кредитном портфеле Сбербанка. В целом финансовые результаты показывают устойчивую динамику, несмотря на сезонное снижение деловой активности, связанное с майскими праздниками».



Комментарии по итогам 5 месяцев 2019 года:



Чистый процентный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% до 514,0 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля при одновременном росте стоимости платных средств.



Чистый комиссионный доход увеличился на 8,5% до 178,1 млрд руб. преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. В рамках сближения учета по РПБУ и МСФО с 2019 года банк внес изменения в методологию учета комиссионных доходов и расходов, влияющие на календаризацию их признания, что будет в основном нивелировано по итогам года.

Операционные расходы выросли на 8,4%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года продолжает влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года, а также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение расходов к доходам составило 31,3%.



Расходы на совокупные резервы за май составили 15,5 млрд руб., всего с начала года 29,8 млрд руб. На 1 июня объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза. Положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 5 месяцев составила 2,0 млрд руб.

Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 5 месяцами 2018 года выросла на 12,5% до 468,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 12,3% до 369,1 млрд руб.

Активы по итогам мая остались на уровне 27,5 трлн руб.

За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 713 млрд руб., всего за 5 месяцев – 4,0 трлн руб. Кредитный портфель сократился за месяц на 0,5% до 12,86 трлн руб.



Частным клиентам в мае выдано кредитов на 240 млрд руб., с начала года – более 1,2 трлн руб. Портфель розничных кредитов в мае увеличился на 1,3% и составил 6,6 трлн руб.



Объем просроченной задолженности в мае увеличился на 24,9 млрд руб., в существенной степени за счет процесса урегулирования проблемной задолженности крупного клиента нефтеперерабатывающей отрасли. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет в Сбербанке 2,26%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам (8,9% на 1 мая 2019 года).



Портфель ценных бумаг в мае сократился на 0,9% и составил около 3,2 трлн руб. Снижение портфеля произошло преимущественно за счет погашения облигаций Банка России.

Средства физических лиц в мае сократились на 0,7% до 13,1 трлн руб. На данную динамику повлияло зачисление зарплат и пенсий за апрель в конце апреля из-за длительных майских праздников, тогда как обычно эти зачисления проводятся в начале следующего месяца. Средства юридических лиц выросли на 0,8% до 7,1 трлн руб. Совокупные средства клиентов по итогам мая сохранились на уровне 20,2 трлн руб.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в мае существенно не изменились. Общий капитал увеличился за счет заработанной в мае прибыли.



Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 130 млрд руб. в основном под влиянием розничных кредитов.

Капитал, млрд руб. 1 июн'19* 1 май’19 1 июн'19*/

1 май’19 1 янв’19 1 июн'19*/ 1 янв’19 Базовый 3 479 3 477 0.06% 3 178 9.5% Основной 3 479 3 477 0.06% 3 178 9.5% Общий 4 392 4 345 1.08% 4 244 3.5% Достаточность капитала, % Базового Н1.1, мин. 4,5% 11.73% 11.77% -0.04 п.п. 11.11% +0.61 п.п. Основного Н1.2, мин. 6,0% 11.73% 11.77% -0.04 п.п. 11.11% +0.61 п.п. Общего Н1.0, мин. 8,0% 14.80% 14.71% +0.10 п.п. 14.84% -0.04 п.п. Активы с учетом риска, млрд руб. 29 674 29 544 0.44% 28 596 3.77%

* оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за 5 месяцев 2019 года (РПБУ, неконсолидированные данные)