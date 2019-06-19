Сбербанк по итогам 5 месяцев 2019 года заработал 75,7 млрд руб чистой прибыли

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк.
Обращаем внимание, что в 2019 году изменились правила российского бухгалтерского учета в рамках сближения с МСФО, в том числе перехода на стандарт МСФО9.
Ключевые факты мая:
- Банк заработал чистую прибыль в размере 75,7 млрд руб., рост на 13,6% относительно мая прошлого года.
- Банк выдал частным клиентам более 240 млрд руб. кредитов. Розничный кредитный портфель вырос за месяц на 1,3%.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:
«В мае мы увеличили розничный кредитный портфель по всем ключевым продуктам. В результате объем кредитов физическим лицам превысил 6,5 трлн рублей, достигнув 34% в кредитном портфеле Сбербанка. В целом финансовые результаты показывают устойчивую динамику, несмотря на сезонное снижение деловой активности, связанное с майскими праздниками».
Комментарии по итогам 5 месяцев 2019 года:
Чистый процентный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% до 514,0 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля при одновременном росте стоимости платных средств.
Чистый комиссионный доход увеличился на 8,5% до 178,1 млрд руб. преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. В рамках сближения учета по РПБУ и МСФО с 2019 года банк внес изменения в методологию учета комиссионных доходов и расходов, влияющие на календаризацию их признания, что будет в основном нивелировано по итогам года.
Операционные расходы выросли на 8,4%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года продолжает влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года, а также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение расходов к доходам составило 31,3%.
Расходы на совокупные резервы за май составили 15,5 млрд руб., всего с начала года 29,8 млрд руб. На 1 июня объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза. Положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 5 месяцев составила 2,0 млрд руб.
Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 5 месяцами 2018 года выросла на 12,5% до 468,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 12,3% до 369,1 млрд руб.
Активы по итогам мая остались на уровне 27,5 трлн руб.
За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 713 млрд руб., всего за 5 месяцев – 4,0 трлн руб. Кредитный портфель сократился за месяц на 0,5% до 12,86 трлн руб.
Частным клиентам в мае выдано кредитов на 240 млрд руб., с начала года – более 1,2 трлн руб. Портфель розничных кредитов в мае увеличился на 1,3% и составил 6,6 трлн руб.
Объем просроченной задолженности в мае увеличился на 24,9 млрд руб., в существенной степени за счет процесса урегулирования проблемной задолженности крупного клиента нефтеперерабатывающей отрасли. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет в Сбербанке 2,26%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам (8,9% на 1 мая 2019 года).
Портфель ценных бумаг в мае сократился на 0,9% и составил около 3,2 трлн руб. Снижение портфеля произошло преимущественно за счет погашения облигаций Банка России.
Средства физических лиц в мае сократились на 0,7% до 13,1 трлн руб. На данную динамику повлияло зачисление зарплат и пенсий за апрель в конце апреля из-за длительных майских праздников, тогда как обычно эти зачисления проводятся в начале следующего месяца. Средства юридических лиц выросли на 0,8% до 7,1 трлн руб. Совокупные средства клиентов по итогам мая сохранились на уровне 20,2 трлн руб.
Базовый и основной капиталы Сбербанка в мае существенно не изменились. Общий капитал увеличился за счет заработанной в мае прибыли.
Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 130 млрд руб. в основном под влиянием розничных кредитов.
|
Капитал, млрд руб.
|
1 июн'19*
|
1 май’19
|
1 июн'19*/
|
1 янв’19
|
1 июн'19*/ 1 янв’19
|
Базовый
|
3 479
|
3 477
|
0.06%
|
3 178
|
9.5%
|
Основной
|
3 479
|
3 477
|
0.06%
|
3 178
|
9.5%
|
Общий
|
4 392
|
4 345
|
1.08%
|
4 244
|
3.5%
|
Достаточность капитала, %
|
|
|
|
|
|
Базового Н1.1, мин. 4,5%
|
11.73%
|
11.77%
|
-0.04 п.п.
|
11.11%
|
+0.61 п.п.
|
Основного Н1.2, мин. 6,0%
|
11.73%
|
11.77%
|
-0.04 п.п.
|
11.11%
|
+0.61 п.п.
|
Общего Н1.0, мин. 8,0%
|
14.80%
|
14.71%
|
+0.10 п.п.
|
14.84%
|
-0.04 п.п.
|
Активы с учетом риска, млрд руб.
|
29 674
|
29 544
|
0.44%
|
28 596
|
3.77%
* оперативные данные
Показатели ПАО Сбербанк за 5 месяцев 2019 года (РПБУ, неконсолидированные данные)