Губернатор: Иркутская область за 2018 год снизила незаконные рубки на 48% – до 570 тысяч кубометров

Иркутская область за 2018 год снизила незаконные рубки леса в регионе на 48% – с 1,1 миллиона до 570 тысяч кубических метров, сообщает 19 июня пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.

По словам главы области, такого результата удалось достичь благодаря внедрению с 2017 года системы маркировки всей заготавливаемой древесины.

«Площадь, охватываемая основным мониторингом в Приангарье в 2 раза больше, чем у наших соседей, а площадь непрерывного мониторинга, который считается самым эффективным, в Иркутской области больше в 10 раз. Это означает, что и выявляемость у нас значительно выше», – приводятся в сообщении слова Левченко.