Общий долг по зарплате в Иркутской области за год сократился в 1,3 раза – до 162 млн рублей

Задолженность по заработной плате в Иркутской области за год сократилась в 1,3 раза – на 130 миллионов рублей – и по состоянию на 1 июня 2019 года составила 162 миллиона рублей, сообщалось 17 июня на сайте региональной прокуратуры.

Как отмечается на сайте, с начала года сумма долга и количество работников, которым не была выплачена заработная плата, сократились более чем в 2 раза.

Прокурорское вмешательство с начала 2019 года способствовало погашению долгов перед работниками на общую сумму более 111 миллионов рублей.