Иркутская область вошла в тройку лидеров СФО по объёму инвестиций в основной капитал

Иркутская область по итогам 2018 года заняла второе место и вошла в тройку лидеров Сибирского Федерального округа (СФО) по объёму инвестиций в основной капитал, сообщает 19 июня пресс-служба регправительства со ссылкой на главу региона Сергея Левченко.

«Объём инвестиций в основной капитал в 2018 году в сопоставимых ценах составил 107,9%, или 316 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

Первое место в СФО по этому показателю занял Красноярский край. По России у Приангарья 13-е место.

В перерасчёте на душу населения объём инвестиций в основной капитал вырос на 17,5% в сравнении с данными 2017 года.

Как отмечает пресс-служба, в течение 5 лет планируется создать более 1 тысячи рабочих мест и обеспечить приток инвестиций в экономику региона в размере около 200 миллиардов рублей.