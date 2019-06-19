Райффайзенбанк продолжает выдачи кредитов в рамках программы льготного кредитования МСБ по ставке 8,5%

Райффайзенбанк продолжает активно развивать государственную программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и выдавать льготные кредиты в рамках этой программы. Ставка по таким кредитам может составлять максимум 8,5%.

Инвестиционную сделку в рамках программы заключила с Райффайзенбанком Группа Компаний ВИК. Компания получила инвестиционный кредит на сумму 600 млн рублей и сроком на пять лет. Денежные средства будут направлены на строительство склада класса А в Московской области. Сделка была реализована в сжатые сроки, что было продиктовано потребностями клиента.

«Райффайзенбанк активно участвует в программе выдачи льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, стремясь предоставить лучшие условия нашим клиентам. Цель запущенной правительством инициативы – обеспечить предпринимателей доступными кредитными ресурсами и дать толчок росту экономики России, так как льготные кредиты могут выдаваться для реализации проектов в приоритетных отраслях. Мы уверены, что поддержка программы льготного кредитования МСБ позволит нам увеличить клиентскую базу и активы, которые по итогам прошлого года показали рост на 60%», - прокомментировал Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса была запущена в феврале 2019 года. Кредиты по льготной ставке 8,5% могут выдаваться предприятиям, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях, кредит можно получить на инвестиционные цели (до 1 млрд рублей и сроком до 10 лет) и пополнение оборотных средств (до 500 млн рублей на три года).