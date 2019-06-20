Благоустройство улицы Урицкого в Иркутске планируется завершить в сентябре

В Иркутске продолжается благоустройство улицы Урицкого – одного из самых масштабных городских проектов с общей площадью реконструкции порядка 10 тыс. кв. метров. Работы по благоустройству планируется завершить в сентябре. Об этом в ходе выездного совещания сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Улица Урицкого – одна из старейших в городе, это своеобразный иркутский Арбат. И, несомненно, одно из «якорных» городских пространств. На протяжении всей улицы будут обустроены места для отдыха с зелеными зонами, высадим деревья и кустарники. Также планируем сделать событийные площадки, на которых круглогодично будут проводиться городские мероприятия, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – На этой территории внедрим и современные технологии – систему «умного освещения», которая позволит экономить электроэнергию до 30% в ночное время. Впервые в Иркутске установим автоматизированные болларды, которые будут ограничивать въезд автотранспорта. Ими можно будет управлять с помощью телефона и специализированного пульта.

В ходе совещания начальник департамента городской среды комитета городского обустройства Марина Шевела доложила мэру Иркутска Дмитрию Бердникову, что на объекте произведен демонтаж старого асфальта. Сегодня идут подготовительные работы для нового железобетонного покрытия под последующее мощение пешеходной зоны гранитом. В настоящее время производится замена тепловой сети на протяжении всей улицы. На участке от ул. Дзержинского до здания «Дома Быта» работы выполнены, до конца июня будет закончен участок до улицы Карла Маркса. Также ведется устройство ливневой канализации с учетом отвода воды от зданий. На улице будут установлены 37 скамеек, 15 урн, 50 опор освещения.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, что в 2019 году планируется благоустроить 18 общественных пространств, 15 из них в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также по федеральной программе будет обустроено порядка 230 дворов.