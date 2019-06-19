В Иркутске пройдет фестиваль корейской культуры

20 и 21 июня в 18:00 в кинотеатре «Художественный» состоится кинофестиваль, организованный Генеральным Консульством Республики Корея в г. Иркутске.

На кинофестивале будут представлены два корейских фильма в разных жанрах: комедия и историческая драма, через которые зрители смогут познакомиться с современным корейским кинематографом, набирающим все большую популярность в мире. До начала показа кино 20 и 21 июня в 17:00 пройдёт дегустация корейской кухни от компании CJ Bibigo.

План кинофестиваля:

20 июня: 18:00 показ фильма «Пак Ёль»;

21 июня: 18:00 показ фильма «Король чокку».

Все фильмы демонстрируются на корейском языке с русскими субтитрами.

Кроме того, 22 июня в 17:00 во дворце спорта «Труд» состоится концерт корейской культуры «К-поп и корейский традиционный танец в Сибири», также организованный Генеральным Консульством Республики Корея. Для зрителей будут представлены выступления корейской популярной группы «Seven O'Clock» и корейского традиционного танца Сок Ебин. До начала концерта в 16:00 также пройдет дегустация корейской кухни, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.