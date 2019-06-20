Правительство Иркутской области не удовлетворено выполнением работ «Росгеологией» по ликвидации отходов БЦБК

Три претензионных письма в адрес АО «Росгеология» было направлено министреством природных ресурсов и экологии Иркутской области с 22 декабря 2017 года. Именно тогда региональное министерство и компания «Росгеология» заключили государственный контракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

Напомним, что 10 октября 2018 года в адрес АО «Росгеология» была направлена первая претензия. К этому времени исполнитель государственного контракта не предоставил технико-экономического обоснования и технологии по утилизации отходов на согласование заказчику, т.е. министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области. Также отсутствовала информация о планируемых сроках проведения общественных слушаний по проектной документации в соответствии с дополнительным соглашением к контракту. На тот момент срок исполнения контракта датировался 30 октября 2018 года.

В результате 25 октября 2018 года было подписано дополнительное соглашение № 2 к контракту, в соответствии с которым АО «Росгеология» обязано выполнить корректировку проектной документации за счет собственных средств в срок 30 июня 2019 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Однако, спустя несколько месяцев, ситуация не изменилась. Все вышеуказанные претензии сохраняются. Региональное минприроды 5 марта 2019 года вновь направило претензионное письмо в адрес «Росгеологии».

Третья претензия относительно тех же самых вопросов была направлена министерством 4 июня 2019 года. В ответ АО «Росгеология» повторно предлагает подписать дополнительное соглашения № 3 к контракту с изменением технического задания с учетом результатов инженерных изысканий, выполненных ООО «ВЭБ Инжиниринг».

Корректировка документации в три этапа с учетом предложений АО «Росгеология» приведет к увеличению сроков исполнения контракта с 2021 года до конца 2023 года. При поддержке данного предложения не будут достигнуты установленные значения показателей результативности регионального и федерального проектов «Сохранение озера Байкал» на 2019 год.

По оценке регионального министерства природных ресурсов и экологии, на сегодняшний день АО «Росгеология» крайне неудовлетворительно исполняет свои обязательства по контракту.