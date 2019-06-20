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Сергей Левченко: Иркутская область занимает 3 место в СФО по объему ввода жилья

20 июня 2019

В Иркутской области продолжают расти объемы строительства жилья. В 2018 году всего введено 987,5 тыс. кв. м или 102,2% к уровню 2017 года.  Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время отчета перед депутатами Законодательного собрания о деятельности Правительства региона в 2018 году. 

- Организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию 399 тысяч кв. м (40%), индивидуальными застройщиками – 588,3 тысяч кв. м (60%). По данному показателю Иркутская область занимает 3 место среди регионов СФО после Новосибирской области и Красноярского края, - сказал глава региона. 


/ СИА /
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