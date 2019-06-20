В Иркутской области число предприятий малого и среднего бизнеса за год увеличилось на 0,2%

На начало 2019 года в Иркутской области зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 0,2% больше уровня прошлого года. Субъектами МСП созданы рабочие места для 281 тысячи граждан Приангарья. Об этом рассказал Губернатор Сергей Левченко во время отчета о результатах деятельности областного Правительства по итогам 2018 года.

Всего на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 2018 году было направлено более 169 млн рублей из средств областного, федерального и местного бюджетов. Благодаря реализованным мероприятиям в 2018 году более четырех тысяч малых и средних предприятий получили государственную поддержку; свыше 500 рабочих мест создано субъектами малого и среднего бизнеса, получившими господдержку; прирост среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составил 13%.

Сергей Левченко отметил, что Правительство Иркутской области системно проводит работу по стабилизации ситуации в моногородах. Общий объем финансирования моногородов в рамках государственных программ Иркутской области в 2018 году составил 2,2 млрд рублей. В течение 2018 года в моногородах Иркутской области создано 2,5 тысячи постоянных и временных рабочих мест, привлечено 6,9 млрд рублей инвестиций.



За 2018 год в двух моногородах Иркутской области созданы территории опережающего социально-экономического развития «Саянск» и «Черемхово». В прошлом году на ТОСЭР зарегистрировано девять резидентов, в том числе в ТОСЭР «Усолье-Сибирское» - шесть резидентов. В результате реализации инвестиционных проектов 12 резидентами ТОСЭР привлечено 69,3 млн рублей капитальных вложений, создано 284 новых рабочих мест.